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Kayseri’de gezilecek yerler: Kayseri mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, hem tarihi güzellikleri hem doğal güzellikleri ile ziyaret edilmesi gereken şehirlerden biridir. Kayseri geçmişten bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve o medeniyetlerden tarihi kalıntıları da günümüze kadar taşımıştır.

Kayseri’de Gezilecek Yerler: Kayseri Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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İç Anadolu Bölgesi’nin sevilen şehirlerinden Kayseri, geçmişten günümüze gerek konumu gerekse doğal güzellikleri sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir. Ticari açıdan geçmişte büyük önem arz eden konumu sebebiyle önceleri “Mazaka” olarak anılan Kayseri günümüzde de bu özelliğini korumaktadır. Yerlileri tarafından gezerken Mazaka olarak anıldığını da göreceğiniz Kayseri’nin özellikle Kayseri’de kışın gezilecek Yerler rotasının başını İç Anadolu’nun en yüksek dağına sahip Erciyes Kayak Merkezi çekmektedir.

Bunun yanı sıra şehrin birbirinden eşsiz doğal güzellikleri, yapıları ve turistik yerleri bulunmakta. Günümüz şehir yapısıyla tarihi dokunun harmanlanmış olduğu şehir hem doğa tutkunları hem de tarih severlerin ilgisini çekecektir.

Öyleyse Kayseri gezilecek yerler listeniz için fikir olacak yerleri inceleyelim.

Kayseri Kalesi

Kayseri’nin merkezinde bulunan ve inşası Romalılara uzanan yapı, birçok uygarlığa ev sahipliği yaparak günümüze ulaşmıştır. Coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle korunma amacıyla yapılmış olan kale Roma Dönemi’nden Osmanlılara kadar onarılarak kullanımı sürdürülmüştür. Şehre ilk geldiğinizde sizi selamlayan yapının dış ve iç kalesinde çeşitli dönemlere ait kitabeler bulunmaktadır. Kayseri’nin zengin kültürel mirasının ve tarihi yapısının en büyük sembolü olan kale Kayseri’deki günübirlik gezilecek yerlerin ilk durak noktası olması açısından bire bir.

Soğanlı Vadisi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan jeolojik oluşumlardan oyularak yapılan ve içerisinde manastırdan kiliseye, güvercinliklerden mağaralara ev sahipliği yapan vadi “Kayseri’nin Kapadokyası” olarak da anılmakta. Soğanlı Vadisi’ndeki tarihi doku, çevresinde yaşayan köylülerin el yapımı rengarenk giysili bebekleriyle de süsleniyor. Özellikle tarihi gezilerinize anlam katacak vadi içerisinde yer alan ziyarete açık önemli kiliseleriyle de ilginizi çekecek.

Gevher Nesibe Darüşşifası

Kayseri Yahyalı içesinde yer alan yapımı hakkında çeşitli rivayetlerin bulunduğu darüşşifa hem hastane hem de tıbbi bilimlerin öğretildiği bir medrese olarak kullanılmaktaydı. Bu sebeple “Çifte Medrese” olarak da duyabileceğiniz Gevher Nesibe Darüşşifası, ticaret ve çeşitli konularda önemli yere sahip Kayseri’yi döneminde daha da rağbet gören bir yer olmasını sağlamıştır. Selçuklu mimari özelliklerini bünyesinde bulunduran yapı bir süre Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmış daha sonra da Selçuklu Dönemini yansıtan bir müzeye dönüşmüştür. Kayseri’de sevgilivle gezilecek yerlerden biri olan müze tarihi önemi sebebiyle de ilginizi çekecektir.

Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri denilince ilk akla gelen yerlerin başında Erciyes Dağı bulunuyor. Türkiye’deki kış turizmi açısından sadece yurtiçini değil yurtdışını da kapsayan tanınırlığıyla her yıl birçok turistin rağbet noktası olan Erciyes, Kayseri’de kışın gezilecek yerlerden biridir. Özellikle kış aylarında sağladığı imkanlarla tatilinizi taçlandırabileceğiniz yer, kayak tutkunları için bire bir. Hem kış tatili geçirip hem de bembeyaz manzarasına hayran kalacağınız Erciyes’e sevdiklerinizle gelerek tatilinizi renklendirebilirsiniz.

Derebağ Şelalesi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde gezerken özellikle uğramanız gereken yerlerden birisi de Derebağ Şelalesi. Kayseri’de ilkbaharda gezilecek yerler açısından tercih edilen şelalede, doğa yürüyüşleri yapabilir, güzel fotoğraflar çekilebilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Şelaleyi izleyebileceğiniz seyir terası, yürüyüş parkurları ve sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz piknik alanları bulunuyor. Doğa gezilerinize bir yenisini ekleyebileceğiniz Derebağ Şelalesi hem ruhunuzu dinlendirecek hem de eşsiz manzarasıyla sizleri büyüleyecek.

Hunat Hatun Külliyesi

Tarihi yapısı ve zengin kültürel ortamı sebebiyle Kayseri, birçok dini yapıya sahipti. Kayseri’nin Merkez’ine inşa ettirilmiş bu külliye geçmişte tacirlerin, kervancıların dinlenme noktalarından biriydi. Birçok kez onarılarak günümüze ulaşan külliye, Anadolu Selçuklu’nun mimari özelliklerini bünyesinde taşıyan camii, medrese, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Şehrin içerisinde yer alan tarihi dokulara da sahip olan yapının medrese bölümü günümüzde Kayseri Etnografya Müzesi olarak kullanılmakta.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Kayseri’deki Gezilecek Günübirlik Yerlerin ilk durak noktası olan Cumhuriyet Meydanı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer almaktadır. Şehre ilk geldiğinizde sizi selamlayan heykelleri ve Kayserililerin buluşma noktası olan bu yer hem ulaşımı hem de işlek caddeleriyle Kayserililerin gözdesi. İki tane Atatürk heykelinin sizi selamladığı meydandan şehrin çoğu yerine ulaşabileceğiniz tramvay ve Kayseri’nin sembollerinden biri olan saat kulesi bulunuyor. Birçok camiiyle çevrelenen meydandan Kayseri’nin birçok noktasına ulaşabilirsiniz.

Eski Kayseri Evleri

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı gezinizin ardından mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi Eski Kayseri Evlerinin bulunduğu sokaklar. Eski Kayseri Evleri, genellikle taş yapılardan oluşan bir veya iki katlı girintili evlerin bulunduğu yer yer dar ve çıkmaz sokakların bulunduğu bir yapıya sahiptir. Bölgedeki geçiş kültürel ve tarihi izlerin yer yer korunduğu yapılar ince işçilikle evlerin mimari yapısına işlenmiştir. Evlerin etrafında gezerken bir anda günümüz şehir yapısından uzaklaşarak geçmiş dönemlerde yaşıyor hissine kapılabilirsiniz.

Gesi Bağları

Kayseri- Sivas güzergahı üzerinde bulunan adına yazılan türkülerden tanıdığımız Gesi Bağları’da Kayseri il sınırları içerisinde yer almaktadır. Kayseri’deki doğa gezilecek yerlerinden biri olan Gesi Bağları,Türkiye’de yer alan kule tipi güvercinlikleriyle ilgi çekmektedir. Kayseri gezinizi sonlandırmadan önce göreceğiniz bu yerde hem Gesi Bağları’nın otantik havasını soluyabilir hem de güvercinlikleri daha yakından görebilirsiniz.

Kayseri’de Yazın Gezilecek Yerler

Kayseri, yazımızın tüm durak noktaları yaz aylarında da gezilebilecek yerlerdir. Bunlara ilave olarak Kayseri’nin bilinen Kapalı Çarşısı’na uğrayabilir isterseniz de Atatürk Evi Müzesi ile Selçuklu Uygarlığı Müzesini ziyaret edebilirsiniz. Kış aylarında özellikle kayak için tercih edilen Erciyes Dağı bahar ve yaz aylarında da oldukça eğlenceli. İsterseniz rehberlerle doğa yürüyüşlerine katılacağınız bu alan doğal manzarası sebebiyle de mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Bölgede düzenlenen trekking turlarına katılabilir, dağcılık yapabilir, isterseniz de kamp kurabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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