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        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli? Peki soğuk kahveden bıkanlar bu sıcaklarda ne içebilir?

        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli? Peki soğuk kahveden bıkanlar bu sıcaklarda ne içebilir?

        Yaz aylarında sıcaklıklar arttıkça serinleten içeceklere yönelim de artıyor. Bunların başında ise soğuk kahveler geliyor. Hem ferahlatıcı etkisi hem de kafein desteğiyle gün boyu ayakta kalmak isteyenlerin tercihi olan bu içecekler, fazlaya kaçıldığında beklenmedik sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 15.07.2025 - 08:00
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        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
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        Soğuk kahveler, yaz mevsiminin yıldızı haline geldi. Ancak serinlemek uğruna kontrolsüzce tüketilen bu içecekler; yüksek kafein, şeker ve katkı maddesi içeriğiyle sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir noktada duruyor. Günlük tüketim sınırlarını bilmek, yaz boyunca hem enerjik hem de sağlıklı kalmanın anahtarı olabilir...

        AŞIRI KAFEİN VÜCUDA NASIL ETKİ EDER?

        Kahve, kararında tüketildiğinde zihinsel uyanıklığı artırır, enerjiyi yükseltir. Ancak günlük alım miktarı 400 miligramı geçtiğinde —ki bu ortalama 4 fincana denk gelir— kalp ritmi bozulabilir, uyku kalitesi düşebilir ve vücut susuz kalabilir. Özellikle sıcak havalarda kafein, vücudun sıvı kaybını artırarak yorgunluk hissini tetikleyebilir.

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        SOĞUK KAHVELERDEKİ GİZLİ TEHLİKE: ŞEKER

        Hazır soğuk kahveler, tatlandırıcılarla lezzetlendirildiği için genellikle yüksek miktarda şeker içerir. Bazı şişe kahveler bir kutu gazlı içecekle yarışacak kadar fazla şeker barındırabiliyor. Günlük şeker alımı kolayca aşılabiliyor ve bu durum uzun vadede kilo artışı, insülin direnci ve diş sağlığı problemlerine neden olabiliyor.

        GÜNLÜK TÜKETİM SINIRI NE OLMALI?

        Bir yetişkinin günlük güvenli kafein tüketim miktarı 300-400 mg arasında olmalı. Ancak bu sınır; metabolizma, yaş, kilo ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Büyük bardaklarda sunulan soğuk kahveler tek seferde bu sınırı aşabileceğinden, porsiyon kontrolü şart. Kahveyi gün içine yaymak da olası yan etkileri azaltabilir.

        SOĞUK KAHVEYE ALTERNATİFLER

        Kahveden bıkan ya da daha hafif içecekler arayanlar için sağlıklı alternatifler de mevcut. Şeker ilavesiz buzlu yeşil çay, ev yapımı naneli limonata, soğuk hibiskus çayı veya salatalık dilimli maden suyu gibi içecekler hem serinletici hem de metabolizmayı yormayan seçenekler arasında yer alıyor.

        Kaynak: Healthline, BBC, Bussines Insider

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