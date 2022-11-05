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Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek çaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezi içerisindeki oyuncak mağazasına giren sokak köpekleri, raftaki oyuncak pelüş köpeklerden birini alıp kaçtı

Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek çaldı!
AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdikleri oyuncakçıdan, biri ağzında pelüş köpekle çıkan iki köpek ve onları kapının önünde bekleyen diğer köpeklerin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

AA'nın haberine göre güvenlik kamerasının kayıtlarında, bir alışveriş merkezindeki oyuncakçıya giren iki köpekten biri, etrafı izledikten sonra pelüş oyuncak köpeği ağzına alarak mağazadan çıkması yer aldı.

DİĞER KÖPEKLERLE UZAKLAŞTILAR

Bu iki köpeğin mağaza kapısında bekleyen diğer köpeklerle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Oyuncak firması çalışanı Faruk Can, köpeklerin oyuncak aldıkları sırada müşterilerle ilgilendiklerini söyledi.

"BU SEFER ENGELLEYEMEDİK"

Yakalamak için arkalarından koştuklarını belirten Can, "Yakalamaya çalıştık ancak paramparça yaptılar. Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik" diye konuştu.

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