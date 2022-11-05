AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdikleri oyuncakçıdan, biri ağzında pelüş köpekle çıkan iki köpek ve onları kapının önünde bekleyen diğer köpeklerin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. AA'nın haberine göre güvenlik kamerasının kayıtlarında, bir alışveriş merkezindeki oyuncakçıya giren iki köpekten biri, etrafı izledikten sonra pelüş oyuncak köpeği ağzına alarak mağazadan çıkması yer aldı.

DİĞER KÖPEKLERLE UZAKLAŞTILAR Bu iki köpeğin mağaza kapısında bekleyen diğer köpeklerle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü. Oyuncak firması çalışanı Faruk Can, köpeklerin oyuncak aldıkları sırada müşterilerle ilgilendiklerini söyledi.