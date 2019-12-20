Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (OCAK 2020)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir." denildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
- 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK?
- Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
- Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
- Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda
- KPSS puanları ile ilgili olarak;
- Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
- Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121 puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
- Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda
- Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
- Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri
- Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.
- Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
- Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla
- Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
- Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
- Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri
- Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.
Başvuruda İstenecek Belgeler
- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
istenecektir.
- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
Sözlü Sınav
- Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
- Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
- Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
- Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
- Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde
- Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
İTİRAZLAR
- Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz
- İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
TERCİHLER
- Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih
- Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
- Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
- Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği
- Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak ”
- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
- Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
ATAMALAR
- Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
- Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
GÖREVE BAŞLAYANLAR
- Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
- Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
- Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
- Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
- Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon
- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
- Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
- Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına
- Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
- Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş
- Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.
Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler
- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal
- Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
- Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.
ATAMA SÜRECİ
Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek-4’te yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir. Takvimde değişiklik olması halinde http://meb.gov.tr ile http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.
EK-1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN
PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ ( OCAK 2020 )
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1
7028
Adalet
50
19
2
7030
Aile ve Tüketici Hizmetleri
50
3
3
2246
Almanca
50
138
4
7092
Arapça
50
399
5
2265
Beden Eğitimi (*)
50
711
6
1119
Bilişim Teknolojileri
50
201
7
1123
Biyoloji
50
93
8
4935
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
50
8
9
1963
Büro Yönetimi
50
8
10
1207
Coğrafya
50
147
11
4936
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
50
41
12
7109
Denizcilik / Gemi Yönetimi
50
1
13
7032
Denizcilik/Gemi Makineleri
50
1
14
1245
Din Kült. ve Ahl.Bil.
50
1836
15
7035
El San.Tek./El Sanatları
50
2
16
7036
El San.Tek./Nakış
50
1
17
7037
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
50
20
18
7038
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
50
19
19
7039
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
50
8
20
1371
Felsefe
50
136
21
7136
Fen Bilimleri
50
1002
22
1390
Fizik
50
156
23
1417
Fransızca
50
1
24
4951
Gazetecilik
50
1
25
7044
Gıda Teknolojisi
50
1
26
7135
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
50
1
27
7102
Görsel Sanatlar
50
443
28
7046
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
50
2
29
7045
Grafik ve Fotoğraf/Grafik
50
1
30
4958
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
50
1
31
7098
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
50
1
32
7097
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
50
5
33
4959
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
50
3
34
7113
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
50
1
35
7114
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
50
1
36
1230
İ.H.L. Meslek Dersleri
50
394
37
1715
İlköğretim Matematik
50
1699
38
1524
İngilizce
50
1731
39
7050
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon
50
1
40
7049
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
50
1
41
7091
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
50
3
42
1627
Kimya/Kimya Teknolojisi
50
151
43
4967
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
50
1
44
4968
Kuyumculuk Teknolojisi
50
3
45
7096
Laboratuvar Hizmetleri
50
2
46
7120
Maden Teknolojisi
50
2
47
7054
Makine Tek./Makine ve Kalıp
50
1
48
1700
Matbaa/Matbaa Teknolojisi
50
1
49
2353
Matematik
50
501
50
4972
Metal Teknolojisi
50
1
51
7095
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
50
12
52
4975
Motorlu Araçlar Teknolojisi
50
15
SN
ALAN
KODU
ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
53
4976
Muhasebe ve Finansman
50
4
54
1822
Müzik
50
348
55
4439
Okul Öncesi Öğrt
50
1513
56
7106
Özel Eğitim
50
1093
57
2368
Psikoloji
50
2
58
2838
Radyo-Televizyon
50
3
59
7061
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
50
2
60
7064
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik
50
1
61
7103
Rehberlik
50
1257
62
4883
Rusça
50
1
63
2403
Sınıf Öğretmenliği
50
3007
64
7119
Sivil Havacılık
50
4
65
2510
Sosyal Bilgiler
50
684
66
7117
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
50
2
67
2036
Tarih
50
197
68
7101
Tasarım Teknolojileri
50
4
69
4900
Teknoloji ve Tasarım
50
102
70
4988
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
50
5
71
1283
Türk Dili ve Edebiyatı
50
384
72
2143
Türkçe
50
1293
73
7087
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
50
4
74
7086
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
50
2
75
4991
Ulaştırma Hizmetleri
50
10
76
7107
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)
50
1
77
7108
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)
50
1
78
7100
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
50
10
79
4992
Yiyecek İçecek Hizmetleri
50
56
GENEL TOPLAM
19921
(*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.
EK-2
SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
1
Adana
2
Ankara
3
Antalya
4
Bursa
5
Erzurum
6
Gaziantep
7
İstanbul
8
İzmir
9
Konya
10
Malatya
11
Mardin
12
Muğla
13
Kocaeli
14
Samsun
15
Sivas
16
Trabzon
17
Van
12
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV ADAY DEĞERLENDİRME FORMU EK- 3
ADI-SOYADI: TC NO:
- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
EĞİTİM BİLİMLERİ
0-10
2
GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
0-10
- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.
0-4
2
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
0-4
3
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-4
4
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
0-4
5
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.
0-4
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
0-4
2
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
0-4
3
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
0-4
4
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-4
5
Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
0-4
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
0-4
2
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
0-4
3
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
0-4
4
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
0-4
5
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
0-4
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No
Yeterlik
Puan Değeri
Verilen Puan
Bölüm Toplamı
1
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
0-4
2
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
0-4
3
Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.
0-4
4
Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir.
0-4
5
Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.
0-4
AÇIKLAMA
TOPLAM PUAN
TAKVİM
İşlem
Tarih
Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı
Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
06-10/01/2020
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
21/01/2020
Sözlü Sınavların Yapılması
05-22/02/2020
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
25/02/2020
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması
26-28/02/2020
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması
06/03/2020
Atama tercihlerinin alınması
09-13/03/2020
Atama sonuçlarının açıklanması
18/03/2020
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