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Son dakika... 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler. Morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı sistemine tanımlandı

Son dakika... 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

BU GRUP DA SİSTEME TANIMLANDI

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

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