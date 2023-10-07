AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresini düzenliyor

AK Parti'den bugün kongre heyecanı yaşanacak. "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ile yapılacak kongrede, partinin MKYK üyeleri belirlenecek. Kongre ile yerel seçim için de start verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.

"Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla yapılacak kongre için salona "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" pankartları asıldı.

Kongrede, AK Parti MKYK'nın yeni üyeleri belirlenecek. 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek. Partinin A Takımı olan MYK ise, MKYK üyelerinden oluşturulacak. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları da kongre ile başlayacak.

KANDEMİR: DÜNYAYA MESAJIMIZI VERECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'nin tüm sosyolojisinin de bu heyecanımıza ortaklık edeceği bir kongreyi koordine edeceğiz. AK Parti olarak yarın saat 10.00'da buradan tüm dünyaya mesajlarımızı vermiş olacağız" dedi.

Siyasi partilerin en büyük organizasyonlarının, genel merkez kongreleri olduğu bildiren Kandemir, "Biz de her genel merkez kongresinde büyük bir heyecanla yeniden hem sevdamızı tazelediğimiz hem kendimizi gözden geçirdiğimiz, muhasebemizi yaptığımız hem de geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaştığımız bir vesile olarak görüyoruz kongrelerimizi. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları coşkusuyla, heyecanlarıyla Genel Başkanımız kürsüdeki konuşmasıyla, vizyonuyla, yepyeni şeyler söyleyecekler. Onun için büyük bir heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.