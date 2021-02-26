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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Aleyna Çakır’ın ailesine tehdit iddiası! - Haberler
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Son dakika haberler... Aleyna Çakır’ın ailesi Ümitcan Uygun’un abisi için koruma tedbiri kararı aldırdı

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili devam eden yargı sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gerçek ismi Sema Esen olan genç kızın babası ve ağabeyi, Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un ağabeyi E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ümitcan Uygun tutuklandığı gün abisi E.U., içinde gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi darp etti. Aynı şekilde annelerinin vefat ettiği gün yaptıkları açıklamalarda birçok insanı tehdit ettiler. Son olarak Instagram üzerinden silah ile Aleyna’nın ailesi ve Müge Anlı’yı öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine şikayette bulunduk" dedi

Son dakika: Aleyna Çakır’ın ailesine tehdit iddiası! - Haberler
İHA

Sema Esen’in (21) babası Himmet Esen ve ağabeyi Mehmet Esen, Ümitcan Uygun’un ağabeyi E.U. tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

İHA'da yer alan habere göre, Esen ailesinin talebini değerlendiren Ankara 1. Aile Mahkemesi, E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verdi.

Mahkeme kararında, "Tedbir isteyene karşı şiddete yönelik dayak, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçları ile ve sair surette rahatsız etmemesine, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verilmiştir" denildi.

Aleyna'ya babasından en acı müjde! Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü ilgili yürütülen soruşturmada, Esen'in vücudunda ve tırnak aralarında tespit edilen dokuların katil zanlısı Ümitcan Uygun'un DNA'sıyla örtüştüğü Adli Tıp Kurumu raporuyla kamuoyuna açıklanmıştıBu gelişmenin ardından Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

Mahkeme kararında E.U.’nun verilen tedbir kararına aykırı davranışta bulunması halinde 6284 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince eylem başka bir suç oluştursa bile 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı anımsatıldı.

"BİRÇOK KİŞİYİ DARP VE TEHDİT ETTİ"

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ümitcan Uygun tutuklandığı gün abisi E.U., içinde gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi darp etti. Aynı şekilde annelerinin vefat ettiği gün yaptıkları açıklamalarda birçok insanı tehdit ettiler. Son olarak Instagram üzerinden silah ile Aleyna’nın ailesi ve Müge Anlı’yı öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Bu kapsamda E.U. için 6 ay süreyle koruma kararı verildi. Silahlarına el konulmasına karar verildi" dedi.

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