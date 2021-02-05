Aleyna'ya babasından en acı müjde! 0:00 / 0:00

İHA

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü ilgili yürütülen soruşturmada, Esen'in vücudunda ve tırnak aralarında tespit edilen dokuların katil zanlısı Ümitcan Uygun'un DNA'sıyla örtüştüğü Adli Tıp Kurumu raporuyla kamuoyuna açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

"RAHAT UYU, ADALET YERİNİ BULUYOR"

İHA'da yer alan habere göre baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz.

"GAZETECİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.

BORNOZ KUŞAĞIYLA ASILI BULUNMUŞTU

Aleyna Çakır olarak bilinen Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

BEDENİNDEKİ DNA ZANLIYA AİT ÇIKTI

Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğu belirtilmişti.