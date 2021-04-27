Taksim'de banka şubesinde bıçaklı saldırı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu.

DENETİM YAPAN TRAFİK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi.

Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

'GÜVENLİĞE SALDIRDI, BİR SÜRE BOĞUŞTULAR'

Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu, "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler" dedi.