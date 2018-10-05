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Son Dakika: Batman'da şehit olan 8 asker için cenaze töreni

Son dakika haberi... Batman'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 askerden 4'ünün cenazesi bugün sabah saatlerinde düzenlenen uğurlama töreni ile toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

05.10.2018 - 11:44 | Güncelleme: AA

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenleniyor. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.

Samsunlu şehit Uğur Göksu'nun nişanlısı Nesrin Atağ, şehidini onun üniformasıyla karşıladı.

DÜN AKŞAM 4 ASKERİN CENAZESİ UĞURLANMIŞTI

AA'nın haberine göre dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e, Ali Hekim Antalya'ya ve Muhammet Salih Akyüz'ün cezanesi toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Yan yürek yan dayanabilirsen dayan bu gencecik fidanlara geride boynu bükük kalanlara :pensive::pensive::pensive:
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