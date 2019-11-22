Son dakika... Sadece bir işadamı 'Bitcoin Kürşat'a 12 milyon dolar kaptırmış! - Haberler

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr



‘Bitcoin Safiye’ lakaplı Safiye Gökçen Yüce’den sonra bu kez Muğla Marmaris’te ortaya çıkan ‘Bitcoin Kürşat’ lakaplı Kürşat Öncül soruşturması genişletiliyor. Marmaris’te birçok kişinin şikayette bulunduğu Kürşat Öncül hakkında, farklı illerde de yapılan şikayet dilekçeleri aynı dosyada birleştirildi. Bir yıl önce başlanan şikayetlerin ardından Kürşat Öncül Marmaris’ten ayrılarak kayıplara karışmıştı.

İŞADAMI 12 MİLYON DOLAR KAPTIRDI

Şikayetçiler arasında Ankaralı bir işadamı da bulunuyor. İşadamı C.D., şikayetinde, Kürşat Öncül’e 12 milyon dolar kaptırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.

EVİNİ, ARABASINI İŞYERİNİ SATTI

Mağdurlardan biri de Erzurum’da M.T.’ydi. Habertürk’e konuşan M.T., Kürşat Öncül’ün güven ortamı sağlamakta çok profesyonel olduğunu belirterek, “Biz güvendik para gönderdik. Çevremdeki kişilerinde bitcoin alması için para göndermesini sağladım. Gönderdiğimiz para 700 bin lira oldu. Bu rakamdan sonra Kürşat bize dönmedi” dedi. Teşvik ettiği arkadaşlarının paralarını istemesi üzerine, evini, işyerini ve arabasını satarak borçları ödediğini anlatan M.T. “Kürşat, bir çok kişinin ailesini mahvetmiştir” dedi. M.T.’de şikayette bulunduğunu söyledi.

“BORÇLANDIM, DOLANDIRMADIM” DEDİ

Adana’da şikayette bulunan Serdar Ertürk, Öncül’e 121 bin dolar kaptırdığını söyledi. Ertürk, Öncül’ün önce düzenli olarak paraları gönderdiğini bunun üzerine yüklü miktarda para verdiklerini ve bir daha kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Hakkında birçok şikayette bulunulan Öncül, bir tek Ertürk’ün şikayet dilekçesinde ifade verdiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından alınan ifadesinde, Serdar Ertürk’e ve birçok kişiye borçlandığını söyleyen Öncül, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

TÜM ŞİKAYETLER BİR DOSYADA BİRLEŞİYOR

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen ‘Bitcoin Kürşat’ Marmaris’ten ayrılarak kayıplara karıştı. Marmaris’te bir çok kişi hakkında dolandırıcılık ve alacaklı davası için şikayette bulundu. Dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine soruşturmayı sürdüren savcılık tüm şikayetleri tek dosyada birleştirdi. İl dışında yapılan onlarca şikayeti de tek dosyada birleştiren savcılık, soruşturmanın ardından iddianameyi hazırlayacak.

YEMLEME YÖNTEMİNİ KULLANMIŞ

Yapılan şikayetlerde ‘Bitcoin Kürşat’ın bir çok kişiyi ‘Yemleme’ yöntemi kullanarak dolandırdığı ortaya çıkıyor. İddialara öre, ilk etapta 3 ile 10 bin lira arası para gönderen kişilere bir süre sonra yüksek karlar dağıtarak ‘yemleme’ yaptı. Bu yöntemle güven sağlayan Öncül, iddialara göre, gönderilen yüksek rakamlı paraların ardından ortadan kayboldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.