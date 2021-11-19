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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çalıntı tekneyle göçmen kaçakçılığı! Kullanmayı öğretip kaçtılar
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Son dakika haberler... 195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı

Son dakika... Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede dün dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 195 kaçak göçmenin içinde bulunduğu tekne sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Teknenin ise İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. İfadesi alınan göçmenler, İtalya'ya gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 6 bin dolar ödediklerini söyledi. İnsan kaçakçılarının ayrıca göçmenlerden birine tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi

Son dakika: Çalıntı tekneyle göçmen kaçakçılığı! Kullanmayı öğretip kaçtılar
Çalıntı tekneyle göçmen kaçakçılığı! Kullanmayı öğretip kaçtılar
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DHA

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu.

DHA'nın haberine göre, yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi. Aç ve susuz olan olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

TEKNE KULLANMAYI ÖĞRENİP KAÇTILAR

Kaçakların içinde yakalandığı 'Kibar Kaptan' adlı teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. Sahiplerinin güvenlik güçlerine teknelerinin çalındığı yönünde ihbarda bulundukları belirtildi.

6 BİN DOLAR ÖDEDİLER

Bu arada, insan kaçakçılarının göçmenlerden birine tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. İfadelerine başvurulan göçmenler, daha iyi bir yaşam için önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar para ödediklerini söyledi.

Güvenlik güçleri, tekneyi çalan ve kaçak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalışan insan tacirlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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