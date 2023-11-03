Çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sorumlusu pediatri uzmanı Dr. Cansu Aydın, AA muhabirine, bebeğin genel durumunun kritik olduğunu söyledi.

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Bebeğin entübe olduğunu anlatan Aydın, "Dolaşımı bozuk, idrar çıkışı az. Yapılabilecek müdahale yapıldı. Geldiğinde vücut ısısı çok düşüktü. Kademeli olarak ısıttık. Vücut durumu şimdi normale geldi ama genel durumu bozuldu. Genel durumunu toplamaya çalıştık ancak diyalize ihtiyacı var." dedi.