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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebek entübe edildi!

        Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin durumu hakkında kritik açıklama!

        Türkiye dün vicdanları sızlatan bir olaya tanık oldu. Kastamonu'da bir çöp konteynerinin yanına yeni doğmuş bir erkek bebeğin bırakıldığı ortaya çıktı. Ağlama seslerinin üzerine bulunan bebeğin ise entübe edildiği ve Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:39
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        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek, Ankara'ya sevk edildi.

        Çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderildi.

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        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sorumlusu pediatri uzmanı Dr. Cansu Aydın, AA muhabirine, bebeğin genel durumunun kritik olduğunu söyledi.

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        Bebeğin entübe olduğunu anlatan Aydın, "Dolaşımı bozuk, idrar çıkışı az. Yapılabilecek müdahale yapıldı. Geldiğinde vücut ısısı çok düşüktü. Kademeli olarak ısıttık. Vücut durumu şimdi normale geldi ama genel durumu bozuldu. Genel durumunu toplamaya çalıştık ancak diyalize ihtiyacı var." dedi.

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        Bebeği Ankara'ya sevk ettiklerini belirten Aydın, "1 kilo 995 gram ağırlığında, muhtemelen erken doğum ama tam bilemiyoruz. Kilosu ve bebeğin genel görüntüsüne bakarak erken doğum olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

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        Öte yandan polisin, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

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        Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta dün vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        #son dakika
        #kastamonu
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