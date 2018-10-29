Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yeni havalimanının açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, havalimanının merakla beklenen ismini, "İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik." sözleriyle açıkladı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da değindi, "Atatürk Havalimanı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir. Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz" dedi.

Erdoğan Kuzey Otoyolu projesi ile ilgili olarak, "Kuzey Otoyolu ile ilgili olarak, devasa çukurları çevre düzenlemesi suretiyle güzel göller haline getireceğiz. Oralardan geçerken yeşili, gölleri görerek geçmek insanlara keyif verecektir" diye konuştu.

"CUMHURİYETİMİZİN 95'İNCİ YILI KUTLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle burada 2 büyük mutluluğu bugün burada yaşıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını bugün burada açıyoruz. Tüm dünyaya, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun"

"BU BÜYÜK ESERİN ADINI İSTANBUL VERDİK"

"Tabii bir de bugün Endonezya'da düşen uçak olayı var. Endonezya'daki uçakta yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir. Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun."

"TÜM ETAPLARIN BİTİMİ 2028 OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR"

"Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraları iyi bilirim. Buraların kömür sahası olduğu zamanları iyi bilirim. Burayı havalimanı olarak yapalım ama yetmez dedik. Kuzey Otoyolu ile ilgili olarak, devasa çukurları çevre düzenlemesi suretiyle güzel göller haline getireceğiz. Oralardan geçerken yeşili, gölleri görerek geçmek insanlara keyif verecektir. 2011'de yer belirlenip, inşaat başladığında bile tereddütler devam ediyordu. TV'de kendini beğenen birisi orası çöker diyor. Yumuşak arazi diyor. Bu teknolojinin olduğu yerde yumuşak arazi mi olur? Buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? Finansından, inşaatına dünyada eşine az rastlanır bu eseri sizlerle birlikte açıyoruz. İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitesindedir. Bu kapasite tüm etaplar bitince 150 milyon hatta 200 milyona kadar çıkarılabilir. Tüm etapların tamamlanması 2028 olarak öngörülüyor."

"DEVLETE ÖDENECEK KİRA 32,4 MİLYAR EURO"

"Havalimanımızdaki her birim son teknolojiyle tasarlandı. Alternatifli ulaşım sağlanacaktır. Hava ulaşımı ve güvenliği konusunda da bu projeyle birçok yeniliğe imza atılacak. Devlete ödenecek kira 32,4 milyar ekonomik büyüklüğü ortaya çıkarıyor."

"ÜLKEMİZE DEĞİL, DÜNYAYA BÜYÜK HİZMET OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Bu projede herhangi bir hazine garantisi yoktur. Sembolik bir rakamı ifade eden, 12 yıla mahsus 342 milyon euro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Dünyada örnek olacak, yüz akı bir projedir. Bu dev projenin etütünden inşaatına katkısı olan, kamu kurumlarına, bankalara, taşeronlara, firmalara her şeyden öte işçiye teşekkür ediyorum. Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstanbul hep stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle en önemli transi bölge haline geldik. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda bu havalimanında daha da öteye taşıyoruz. Biz bu havalimanını sadece ülkemize değil, dünyaya büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak hizmet verecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalar arasın uçuşların güzergahı da değişecektir. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda eğitimden, sağlığa, sağlıktan ulaşıma her alanda büyük yol kat etmiştir. Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göre geldiğimizde 26'ydı. 30 ilave yaparak sayıyı 56'ya çıkardık. Projeleri devam edenler ilave edildiğinde rakam 64'e çıkacaktır"

"Türkiye milli gelirine göre dünyada 13'üncü sıraya yükselmiştir. Bunu milletimizle aramızda olan bağdan aldığımız feyz ile gerçekleştirdik. Hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yılında hizmete aldığımız bu eserle Cumhuriyetimizin temeli daha da güçlenmiştir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin buraya gelmesinde emeği, kanı olan tüm kahramanlarımızı hasretle yad ediyorum."





Tarihi açılıştan ilk kareler! Dünyanın gözü buradaydı











































































































































Tarihi açılıştan ilk kareler! Dünyanın gözü buradaydı

DÜNYAYA BARIŞ MESAJI

"Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlıdır. Ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla sürdürme arzumuzu her seferinde söylüyoruz. Bize samimiyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız. Gelin, hepimiz için müreffeh, güvenli, huzurlu bir dünyayı birlikte inşa edelim. Gelin, sevgiye, barışa çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin, masumlara, çocuklara güzel bir dünyanın müjdesini hep birlikte verelim."

AÇILIŞA KATILAN İSİMLER

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, iş, siyaset ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Dünya liderlerinin de davet edildiği açılışta Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ,Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuek Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı) İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı) Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah hazır bulundu.





Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da açılışa katıldı.

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