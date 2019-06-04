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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

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Son dakika haberi... Bayram namazını Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararıyla ilgili olarak ise "Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük. YSK, bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki hayırlı olur" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bayram namazını Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbimin bizi kavuşturmasını temenni ediyorum. Çok farklı bir dönemde bayramımızı kutladık. Temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin daim olması" dedi.

İçişleri Bakanımız ve Jandarma Genel Komutanımız Kato dağında, Milli Savunma Bakanımız ve Kuvvet Komutanlarımız sınırda. Onlarla telefon görüşmesi yaptık, bayramlarını kutladık. Pençe Harekatı kararlı bir şekilde devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararıyla ilgili olarak ise "Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük. YSK, bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki hayırlı olur" ifadesini kullandı.

Erdoğan S400 konusunda ise, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir."

Ayrıntılar gelecek...

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