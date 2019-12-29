DHA

Isparta Şehir Hastanesi'nde, iddiaya göre, Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde görevli Op. Dr. Yetkin Doğan, Ş.K. isimli hastadan röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K., güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı. Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K., bu kez tartıştığı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darp etti. Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu alarak, saldırgan Ş.K.'den şikayetçi oldu.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

DHA'daki habere göre Doç. Dr. Uslu'nun şikayetçi olduğu Ş.K. polis tarafından gözaltına alındı. Ş.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan Ş.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.