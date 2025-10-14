Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 14 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 14 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi veriler için 14 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 14.10.2025 - 07:23 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:05
        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ekim 2025 son depremler listesi.

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.20’yde kadar büyüklükleri 0.9 ile 2.4 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

        Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

