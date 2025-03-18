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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 18 MART 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Antalya'da deprem! 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Mart Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Antalya'da deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:31
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Antalya’da deprem oldu. İşte 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:22’de Ege Denizi’de deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen deprem, yerin 9.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ANTALYA’DA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:07’de Akdeniz’de Antalya’nın Manavgat ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 40.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        AKDENİZ’DE DEPREM

        AFAD’ın verilerine göre, saat 02:32’de merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.07 kilometre olarak ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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