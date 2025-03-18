Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 18 MART 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Mart Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 18 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        2

        MUĞLA’DA DEPREM

        Kandilli Rasathanesi verisine göre bugün saat 16.00’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:45'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen deprem, yerin 7.22 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        KONYA'DA DEPREM!

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:55’te Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:22’de Ege Denizi’de deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen deprem, yerin 9.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        ANTALYA’DA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:07’de Akdeniz’de Antalya’nın Manavgat ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 40.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6

        AKDENİZ’DE DEPREM

        AFAD’ın verilerine göre, saat 02:32’de merkez üssü Akdeniz olan bir deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 6.07 kilometre olarak ölçüldü.

        7

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        İmamoğlu: Böyle bir karar alma yetkileri yok
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Özgür Özel'den diploma açıklaması!
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor