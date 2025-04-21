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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 21 NİSAN 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 21 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 21 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:26 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:49
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, birçok ilde deprem oldu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Nisan 2025 Son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        SON DEPREMLER LİSTESİ (2 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        21-04-2025 08:19:38 41.1367 44.1117 12.43 ML 2.0 Lori (Ermenistan) - [45.96 km] Akyaka (Kars)

        21-04-2025 07:31:12 41.3258 46.9408 7 ML 3.6 Şeki (Azerbaycan)

        21-04-2025 05:37:28 40.1289 45.2911 7 ML 2.2 Gegharkunik (Ermenistan) - [67.57 km] Aralık (Iğdır)

        21-04-2025 04:31:59 39.5019 39.3333 7 ML 2.1 Kemah (Erzincan)

        21-04-2025 03:13:10 36.3089 36.3828 8.97 ML 2.0 Reyhanlı (Hatay)

        21-04-2025 03:06:31 39.2447 28.9625 11.43 ML 2.1 Simav (Kütahya)

        21-04-2025 02:28:00 37.7561 35.5764 7.04 ML 2.5 Kozan (Adana)

        21-04-2025 01:32:27 36.6036 25.5225 7 ML 2.2 Ege Denizi

        21-04-2025 00:49:57 39.4347 26.4608 8.83 ML 2.3 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [11.10 km] Ayvacık (Çanakkale)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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