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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER || Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 07:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:10
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Mart 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        EGE DENİZİ 3.7 İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.15’te merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.

        3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        DİYARBAKIR SALLANDI

        Diyarbakır Hani'de saat 14.46'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında kaydedildi.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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