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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını kınadı. Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir" denildi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:42
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        Türkiye'den İsrail'e tepki
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        İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar! Haberi Görüntüle

        Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

        İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

        Açıklamada, "Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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        "İSRAİL'İN SALDIRGAN EYLEMLERİNE BİR AN ÖNCE SON VERMESİ GEREKMEKTEDİR"

        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.

        Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.

        Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU HUKUKSUZ SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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