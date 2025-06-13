Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

Açıklamada, "Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı. REKLAM "İSRAİL'İN SALDIRGAN EYLEMLERİNE BİR AN ÖNCE SON VERMESİ GEREKMEKTEDİR" İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti Haberi Görüntüle AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU HUKUKSUZ SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti: