Emniyette konuşmadı! Mahkemeye sevk edildi! 0:00 / 0:00

AA

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Aydın'ın, işlemleri tamamlandı. Polis minibüsüne bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.

AA'nın haberine göre Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Fatih Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, yaklaşık 5 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

FATİH AYDIN'IN TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Fatih Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve yöneticisi Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütte faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, şüpheli Aydın'ın ayrıca Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı.

Sevk yazısında, Mehmet Aydın'ın da ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Fatih Aydın'ın, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden, hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları, daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütünü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

HAKKINDA SORUŞTURMALAR BAŞLAYINCA GERİ DÖNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre, Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinde Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu ve şirketinde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece şarküteride maaş karşılığı görevi olduğunu söylediği öğrenildi. Fatih Aydın, işlerin gelişmesinden sonra Mehmet Aydın'ın kendisine yurt dışında daha çok para kazanmayı teklif ettiğini, bu sebeple yurt dışına çıktığını ve hakkında soruşturmalar başlayınca da Türkiye'ye geri dönmediğini beyan ettiğini öğrenildi.

ŞİRKETTE ÖNEMLİ BİR GÖREVİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Fatih Aydın'ın ifadesinde kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti. Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.