ENPARA X HESABINDAN KULLANICILARA YANIT VERDİ

Enpara'dan durum hakkında bir açıklama yapılmasa da Enpara'nın resmi X hesabından, şikayetini dile getiren vatandaşlara ceevap verdiği görüldü. Şirket, sorun yaşayan kullanıcılarına 'Problem giderildi rica etsek tekrar deneyebilir misiniz?' şeklinde yanıt verdi.

QNB X ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

QNB Finansbank ve Enpara’dan 14 Nisan 2025 tarihi itibarıyla çeşitli sorunlar yaşandı. Kullanıcılar yaşadıkları bu problemi bankanın resmi X hesabına yöneltti. Bankanın resmi destek hesabı ise kullanıcılara “Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.