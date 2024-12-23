Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş halde bulundu.

Mercan beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında ölen kargaların donmuş hali kameraya yansıdı.

Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde ölerek yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak ısınması ve kendisine gelmesi sağlandı.