"ÇEŞME" ŞARKISIYLA GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE KAVUŞTU

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.

İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.

Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.