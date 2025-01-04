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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? Cenaze programı belli oldu

        Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

        Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Ferdi Tayfur'un cenaze programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:46
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        Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. 79 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreni programı belli oldu. Peki, Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.

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        FERDİ TAYFUR'UN CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

        Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı.

        Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.

        Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.

        İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        FERDİ TAYFUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR! İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

        Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Sanatçı için 4 Ocak Cumartesi bugün saat 12.00'de, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

        Ferdi Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        FERDİ TAYFUR KİMDİR?

        Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

        Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

        Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

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        ADANA RADYOSU'NUN MÜZİK YARIŞMASINA KATILDI

        Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

        Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.

        Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

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        "ÇEŞME" ŞARKISIYLA GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE KAVUŞTU

        Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.

        İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

        Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

        Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.

        Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.

        Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.

        Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.

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        ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI:

        1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

        1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

        1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

        1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin

        1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

        1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

        1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

        1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

        1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

        1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

        1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

        1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

        1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

        1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

        1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

        1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

        1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

        1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım

        1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam

        1976 - Huzurum Kalmadı

        1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme

        1977 - Vazgeç Felek / Derbeder

        1977 - Batan Güneş

        1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum

        1978 - Son Sabah

        1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu

        1979 - Yuvasız Kuşlar

        1980 - Nisan Yağmuru

        1981 - İnsan Sevince

        1982 - Ben De Özledim Odebs Plak

        1983 - Sen de mi Leyla

        1984 - Yaktı Beni

        1985 - Kurtuldum

        1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1

        1986 - Haram Oldu

        1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2

        1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın

        1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3

        1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım

        1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)

        1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4

        1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü

        1990 - Hoşçakal

        1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5

        1991 - Gelirsen - Bana da Söyle

        1992 - Prangalar

        1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

        1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

        1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme

        1997 - Of Dağlar

        1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme

        1999 - Yoksun - Kör Talih

        1999 - Zengin Olursam

        2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme

        2002 - İnceden

        2003 - Durun Ayaklarım

        2003 - Yandı Gönlüm

        2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6

        2004 - Bir Demet Gül

        2006 - Aşkın Cezası

        2007 - Gençliğimin Şarkıları

        2009 - Boynu Bükük Şarkılarım

        Rol aldığı filmler:

        1981 - Kara Gurbet

        1982 - Sen de mi Leyla

        1983 - Yıldızlar da Kayar

        1983 - Kalbimdeki Acı

        1976 - Çeşme

        1977 - Derbeder

        1977 - Benim Gibi Sevenler

        1978 - Yadeller

        1978 - Batan Güneş

        1978 - Son Sabah

        1979 - İnsan Sevince

        1980 - Boynu Bükük

        1980 - Huzurum Kalmadı

        1980 - Durdurun Dünyayı

        1981 - Bir Damla Ateş

        1981 - Olmaz Olsun

        1981 - Ben de Özledim

        1982 - Günaha Girme

        1982 - Hasret Sancısı

        1983 - Yaktı Beni

        1984 - Çılgın Arzular

        1984 - Utanıyorum

        1985 - Haram Oldu

        1985 - Her Şeyim Sensin

        1986 - Affet Allah'ım

        1986 - İçimde Bir His Var

        1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

        1987 - Sevgiler Çiçek Gibi

        1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım

        1988 - Elveda Mutluluklar

        1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

        1989 - Bu Şehrin Geceleri

        1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

        2007 - Ben Ferdi Tayfur

        2007 - Natuk Baytan Belgeseli

        Oynadığı diziler:

        2002 - Reyting Hamdi

        2000 - Hayatım Roman

        2007 - Yersiz Yurtsuz

        2008 - Memur Muzaffer

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