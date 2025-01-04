Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi. Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı, Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Peki, Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte, Ferdi Tayfur'un cenaze programı...
Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. 79 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze töreni programı belli oldu. Peki, Ferdi Tayfur’un cenaze töreni ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Ferdi Tayfur'un cenazesi nereye defnedilecek? İşte detaylar.
FERDİ TAYFUR'UN CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı.
Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.
Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.
İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FERDİ TAYFUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR! İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE
Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Sanatçı için 4 Ocak Cumartesi bugün saat 12.00'de, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
Ferdi Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.
Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.
Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.
ADANA RADYOSU'NUN MÜZİK YARIŞMASINA KATILDI
Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.
Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.
Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.
"ÇEŞME" ŞARKISIYLA GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE KAVUŞTU
Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.
İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.
Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.
Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.
Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.
Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.
Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.
ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI:
1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında
1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin
1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül
1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu
1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü
1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri
1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle
1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme
1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni
1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım
1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
1976 - Huzurum Kalmadı
1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme
1977 - Vazgeç Felek / Derbeder
1977 - Batan Güneş
1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum
1978 - Son Sabah
1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu
1979 - Yuvasız Kuşlar
1980 - Nisan Yağmuru
1981 - İnsan Sevince
1982 - Ben De Özledim Odebs Plak
1983 - Sen de mi Leyla
1984 - Yaktı Beni
1985 - Kurtuldum
1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1
1986 - Haram Oldu
1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2
1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3
1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)
1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4
1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü
1990 - Hoşçakal
1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5
1991 - Gelirsen - Bana da Söyle
1992 - Prangalar
1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme
1997 - Of Dağlar
1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme
1999 - Yoksun - Kör Talih
1999 - Zengin Olursam
2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme
2002 - İnceden
2003 - Durun Ayaklarım
2003 - Yandı Gönlüm
2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6
2004 - Bir Demet Gül
2006 - Aşkın Cezası
2007 - Gençliğimin Şarkıları
2009 - Boynu Bükük Şarkılarım
Rol aldığı filmler:
1981 - Kara Gurbet
1982 - Sen de mi Leyla
1983 - Yıldızlar da Kayar
1983 - Kalbimdeki Acı
1976 - Çeşme
1977 - Derbeder
1977 - Benim Gibi Sevenler
1978 - Yadeller
1978 - Batan Güneş
1978 - Son Sabah
1979 - İnsan Sevince
1980 - Boynu Bükük
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Durdurun Dünyayı
1981 - Bir Damla Ateş
1981 - Olmaz Olsun
1981 - Ben de Özledim
1982 - Günaha Girme
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yaktı Beni
1984 - Çılgın Arzular
1984 - Utanıyorum
1985 - Haram Oldu
1985 - Her Şeyim Sensin
1986 - Affet Allah'ım
1986 - İçimde Bir His Var
1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın
1987 - Sevgiler Çiçek Gibi
1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım
1988 - Elveda Mutluluklar
1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım
1989 - Bu Şehrin Geceleri
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin
2007 - Ben Ferdi Tayfur
2007 - Natuk Baytan Belgeseli
Oynadığı diziler:
2002 - Reyting Hamdi
2000 - Hayatım Roman
2007 - Yersiz Yurtsuz
2008 - Memur Muzaffer