Çifte cinayete film gibi operasyon! Son dakika: 2 kişi öldürdü, teslim olmadı - Haberler

Film gibi operasyon! 2 kişi öldürdü, teslim olmadı 0:00 / 0:00

DHA

Erzincan'da, Murat Bulut (37), ayrı yaşadığı eşinin babası Ali Kurt (63) ile Mustafa Yılmaz'ı (65) av tüfeği öldürdü. İki kişiyi öldürüp evine gelen Bulut, 'teslim ol' çağrısına olumsuz yanıt verince polisin balkona itfaiye merdiveni ile çıkarak yaptığı operasyonla yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir buçuk yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Murat Bulut, kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü. Bulut, aynı silahla daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı vurdu.

YAKLAŞIK 4 SAAT DİRENDİ

Çifte cinayetin ardından Murat Bulut, Erzincan'ın Geçit Mahallesi'ndeki evine gitti. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi.

Özel Harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi.

Binadan dışarı çıkarılan Bulut, polis aracına konularak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşamlarını yitiren Kurt ve Yılmaz'ın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.