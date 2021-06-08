12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı
ABONE OL

Son dakika haberi 12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgüt ile iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen 40 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı
12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı
0:00 / 0:00
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR'DE 19 GÖZALTI

Balıkesir'de FETÖ'nün yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 zanlının tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir İl Jandarma ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek tamamı yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'ten açıklama yapıldı: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanıyor?
DİKKAT KENE! Son dakika: Bunun aşısı yok! Elle dokunmayın öldürüyor! - VİDEO HABER
GÜNDEMBunun aşısı yok! Elle dokunmayın öldürüyor!
Atmosferdeki karbondioksit oranı 63 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
GÜNDEMFelakete geri sayım! Korkutan sonuçlar
SON DAKİKA: 10 metrelik yamaçtan dereye düştü
GÜNDEM10 metrelik yamaçtan dereye düştü
1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-devlet sosyal yardım parası başvuru TIKLA
GÜNDEM1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ekranı
FİLM GİBİ! Son dakika: Kameraya yansıdı! Hayat kurtaran hamle! - VİDEO HABER
GÜNDEMKameraya yansıdı! Ölüme bir kala!
İl il risk haritası 8 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
LGS soru ve cevapları YAYINDA! 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı (Sayısal ve Sözel)
GÜNDEMLGS soru ve cevapları yayınlandı
18 yaş altı seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti!
GÜNDEM18 yaş altı yasaklarla ilgili yeni karar belli oldu!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları değişti!