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12 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı 0:00 / 0:00

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BALIKESİR'DE 19 GÖZALTI

Balıkesir'de FETÖ'nün yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 zanlının tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir İl Jandarma ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek tamamı yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.