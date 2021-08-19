Yarın Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak 2'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
PAZAR
19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
PAZARTESİ
19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
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