Arka arkaya FETÖ operasyonları! 108 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı. Ayrıca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1'i albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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