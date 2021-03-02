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Son dakika haberi Arka arkaya FETÖ operasyonları! 108 gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 40 kişiden 28 kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem imam yapılanmasına yönelik 24 kişi ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem imamlara yönelik 44 kişi için gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi Arka arkaya FETÖ operasyonları! 108 gözaltı kararı
Arka arkaya FETÖ operasyonları! 108 gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişiden 28'i yakalandı. Ayrıca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1'i albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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