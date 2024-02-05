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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - Para Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:25
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

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