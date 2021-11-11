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Bir önceki yılın Eylül ayında 2.33 milyar ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.65 milyar ABD doları fazla verdi. Böylelikle, on iki aylık cari işlemler açığı 18.44 milyar ABD doları oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.73 milyar ABD doları azalarak 1.023 milyar ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.92 milyar ABD artarak 3.67 milyar ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Eylül ayında 3.27 milyar ABD doları fazla vermişken, bu ay 5.58 milyar ABD doları fazla verdi.,

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.42 milyar ABD doları artarak 2.98 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 509 milyon ABD doları artarak 1.037 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 159 milyon ABD doları azalarak 38 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.