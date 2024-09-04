Son dakika haberi Goalball Kadın Milli Takımımız finalde!
Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımımız, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.
Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.