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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kalp krizi geçiren saldırganı kurtaran doktorlar konuştu!
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Kalp krizi geçiren saldırganı kurtaran doktorlar konuştu!

Gaziantep'te, İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde bir grup hasta yakını, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü. Hastanenin Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın, hastayı nasıl hayata döndürdüklerini şöyle anlattı: "Acil bir hastaydı ve müdahalemizi yaptık. Hasta geri döndü. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu ama biz ne dışarıya çıktık ne de dışarıdan birileri geldi. Güvenlik ve polis bizi ciddi anlamda korudular. Hasta sevk edilince bir şey kalmadı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bilinçli bir şekilde sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık." Şiddet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri: Kalp krizi geçiren saldırganı kurtaran doktorlar konuştu!
Kalp krizi geçiren saldırganı kurtaran doktorlar konuştu!
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DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde dün öğle saatlerinde, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi.

"YANIMIZA GEÇ GELDİN" SALDIRISI

DHA'da yer alan habere göre doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

5 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

KALP KRİZİ GEÇİREN SALDIRGAN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Olay sırasında kavga eden gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nin doktorları yaptı.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.´nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.

"BU SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

NASIL HAYATA DÖNDÜRDÜKLERİNİ ANLATTI

AA'da yer alan haberde de sağlık personeli, kalp krizi geçiren hastaya nasıl müdahale edip hayata döndürdüklerini anlattı. Hastanenin Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın, ilk başta yaşanan olaydan haberinin olmadığını söyledi.

Hastanede başka bir hastaya müdahale ettiği sırada dışarıda bir kavganın yaşandığını belirten Sayın, kavgada bir kişinin kalp krizi geçirdiğini öğrendiklerini ve ona da müdahale ettiklerini dile getirdi.

"GÜVENLİK VE POLİS BİZİ KORUDU"

Sayın, "Acil bir hastaydı ve müdahalemizi yaptık. Hasta geri döndü. Sevk için biz yazı yazdık. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu ama biz ne dışarıya çıktık ne de dışarıdan birileri geldi. Güvenlik ve polis bizi ciddi anlamda korudular. Hasta sevk edilince bir şey kalmadı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bilinçli bir şekilde sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık." dedi.

"BANA ŞANS ESERİ BİR ŞEY OLMADI"

Acil Servis Hemşiresi Arif Polat ise bir hastayla ilgilendiği sırada saldırının olduğunu kaydetti. Hasta yakınlarının daha hızlı tedavi istemesi üzerine bir tartışma yaşandığını belirten Polat, "Arkadaşlara saldırmışlar. Güvenlik çağırınca onlara da saldırıyorlar. Bana şans eseri bir şey olmadı" diye konuştu.

"HASTA HEMŞİREYE TOKAT ATIYOR"

Gözlem odasında hastanın işlemleri yapılırken aniden sağlık personeline tokat attığını aktaran Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, "Hasta çok beklediğini zannetmiş herhalde. 'Neden burada bu kadar duruyorum' diyerek hemşireye tokat atıyor. Ondan sonra yanındaki 15 yaşlarında bir kişi hemşire hanımın sırtına vurunca içeride sesler yükseliyor. Daha sonra dışarıdaki hasta yakınlarının tanıdıkları 3-4 kişi içeriye girerek arbede çıkartıyorlar. Sonra olay dışarıya taşınıyor" dedi.

"BİR PERSONELİN BEYNİNDE ÖDEM OLUŞTU"

Olaya müdahale için gelen güvenlik görevlilerinin de yaralandığını anlatan Tolay, bir güvenlik personelinin kulağında diğer güvenlik personelinin ise beyninde ödem oluştuğunu ifade etti.

"BAKIYORLAR TANSİYON NABIZ YOK"

Kavga esnasında dışarıda saldırganlardan birinin aniden yere yığıldığını ifade eden Tolay, "Yere yığılınca personeller bakıyorlar tansiyon nabız yok. Hemen acildeki arkadaşlarımızın yanına alıyorlar. Oradaki sağlık çalışanlarımız kalbi durmuş olan hastayı tekrar sağlığına kavuşturuyorlar. Daha sonra da bir üst kurum olan başka bir hastaneye sevk ediyorlar. Saldıranların içindeki bir kişi kalp krizi geçiriyor ve müdahaleyi yine sağlık çalışanlarımız yapıyor. Çok üzgünüz, inşallah bu son olur." ifadelerini kullandı.

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