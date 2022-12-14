Kalp krizi geçiren saldırganı kurtaran doktorlar konuştu!

DHA'da yer alan habere göre doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.´nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.

Hastanede başka bir hastaya müdahale ettiği sırada dışarıda bir kavganın yaşandığını belirten Sayın, kavgada bir kişinin kalp krizi geçirdiğini öğrendiklerini ve ona da müdahale ettiklerini dile getirdi.

Sayın, "Acil bir hastaydı ve müdahalemizi yaptık. Hasta geri döndü. Sevk için biz yazı yazdık. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu ama biz ne dışarıya çıktık ne de dışarıdan birileri geldi. Güvenlik ve polis bizi ciddi anlamda korudular. Hasta sevk edilince bir şey kalmadı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bilinçli bir şekilde sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık." dedi.

Acil Servis Hemşiresi Arif Polat ise bir hastayla ilgilendiği sırada saldırının olduğunu kaydetti. Hasta yakınlarının daha hızlı tedavi istemesi üzerine bir tartışma yaşandığını belirten Polat, "Arkadaşlara saldırmışlar. Güvenlik çağırınca onlara da saldırıyorlar. Bana şans eseri bir şey olmadı" diye konuştu.

Gözlem odasında hastanın işlemleri yapılırken aniden sağlık personeline tokat attığını aktaran Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, "Hasta çok beklediğini zannetmiş herhalde. 'Neden burada bu kadar duruyorum' diyerek hemşireye tokat atıyor. Ondan sonra yanındaki 15 yaşlarında bir kişi hemşire hanımın sırtına vurunca içeride sesler yükseliyor. Daha sonra dışarıdaki hasta yakınlarının tanıdıkları 3-4 kişi içeriye girerek arbede çıkartıyorlar. Sonra olay dışarıya taşınıyor" dedi.

"BİR PERSONELİN BEYNİNDE ÖDEM OLUŞTU"

Olaya müdahale için gelen güvenlik görevlilerinin de yaralandığını anlatan Tolay, bir güvenlik personelinin kulağında diğer güvenlik personelinin ise beyninde ödem oluştuğunu ifade etti.

"BAKIYORLAR TANSİYON NABIZ YOK"

Kavga esnasında dışarıda saldırganlardan birinin aniden yere yığıldığını ifade eden Tolay, "Yere yığılınca personeller bakıyorlar tansiyon nabız yok. Hemen acildeki arkadaşlarımızın yanına alıyorlar. Oradaki sağlık çalışanlarımız kalbi durmuş olan hastayı tekrar sağlığına kavuşturuyorlar. Daha sonra da bir üst kurum olan başka bir hastaneye sevk ediyorlar. Saldıranların içindeki bir kişi kalp krizi geçiriyor ve müdahaleyi yine sağlık çalışanlarımız yapıyor. Çok üzgünüz, inşallah bu son olur." ifadelerini kullandı.