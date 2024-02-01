Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel KOCAELİ'DE HAREKETLİ ANLAR! Fabrikadakileri rehin aldı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

        ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

        REKLAM

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

        Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var