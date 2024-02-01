Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.