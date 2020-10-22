Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) beklendiği gibi faiz artırımına gitti. PPK politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 10.25'tesabit tuttu.
Merkez, geçtiğimiz ayki toplantıda 200 baz puanlık artırıma gitmişti.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) beklendiği gibi faiz artırımına gitti. PPK politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 10.25'tesabit tuttu.
Merkez, geçtiğimiz ayki toplantıda 200 baz puanlık artırıma gitmişti.
Detaylar geliyor...
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