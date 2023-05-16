Millet İttifakı liderleri yarın toplanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Millet İttifakı liderleri yarın toplanacak
ABONE OL

Son dakika haberi Millet İttifakı liderleri yarın toplanacak

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip ikinci tur için yol haritası belirleyecek

Millet İttifakı liderleri yarın toplanacak
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Merkezinden 81 il teşkilatına cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılması talimatı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla gönderilen "Mücadeleye devam. Buradayız!" başlıklı yazıda il ilçe ve büyükşehir tüm belediye başkanlarının kendi illerinde saha çalışmalarını yürütecekleri belirtildi.

Yazıda tek milletvekili olan illerin milletvekilleri hariç, 26. 27. ve 28. dönem milletvekillerinin CHP Meclis Grup Başkanlığı tarafından kendi illeri dışındaki illerde görevlendirileceği kaydedildi. Çalışmalara il başkanlıkları kadın kolları ve gençlik kolları da katılacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YSK tarihleri 2023: YKS ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
GÜNDEM 2023 YKS ne zaman?
Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023: Doğalgaz bu ay bedava mı, fatura gelecek mi ve indirim ne zaman bitecek?
GÜNDEM 2023 Ücretsiz doğalgaz tarihleri
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, bayramda kaç gün tatil olacak ve tatil 9 güne uzar mı?
GÜNDEM 2023 Kurban Bayramı tarihleri
Arnavutköy'de sahte etil alkol üreten imalathaneye baskın: 2 gözaltı
GÜNDEM Arnavutköy'de sahte alkol üreten imalathaneye baskın: ...
2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve sınav tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM 2023 DGS başvuru tarihleri
Kızını vuran baba yaşamına son verdi
GÜNDEM Kızını vuran baba yaşamına son verdi
Dansöze para taktı, eşi boşanma davası açtı Eşinden pankartla af diliyor
GÜNDEM Eşinden pankartla af diliyor
Ankara'da bir gecekondu ve otomobil, çıkan yangında küle döndü
GÜNDEM Bir gecekondu ve otomobil, yangında küle döndü
DSİ KURA ÇEKİM TARİHİ 2023: DSİ 819 işçi alımı kura sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM 2023 DSİ işçi alımı kura çekim tarihi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.