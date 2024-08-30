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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında ilk altın madalya Mahmut Bozteke'den!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:44
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        Paralimpik'te ilk altın geldi!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'la karşılaştı.

        Maçta 7-1 geri düşmesine rağmen 7-7'yi bulan Mahmut, müsabakayı altın puana götürdü. Altın puanı uzatma başlar başlamaz alan milli sporcu, maçı 9-7 kazanarak paralimpik şampiyonu oldu.

        PARALİMPİKTE TEKVANDODA İLK ALTIN MADALYAMIZ

        Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Mahmut, Paris 2024'te de altın madalyaya uzandı. Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez tekvando branşında altın madalya sevinci yaşadı.

        Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya destek verdi.

        Mahmut Bozteke, karşılaşmadan sonra tatamide Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

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