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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar 50 metre kelebek stil yarışında mücadele eden milli yüzücülerimizden Sevilay Öztürk üçüncü, Sümeyye Boyacı ise yedinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:25
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        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.

        Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti.

        Sevilay Öztürk, finali 43.70'lik zamanıyla 3. sırada bitirerek tarihi bir başarı daha elde etti ve bronz madalya aldı.

        Aynı yarıştaki bir diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı ise 49.67'lik zamanıyla finali 7. sırada bitirdi.

        Altın madalyayı 38.17'lik zamanıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu aldı. Bir diğer Çinli sporcu Shenggao He ise 38.98'le gümüş madalya kazandı.

        SEVİLAY'DAN BİR TARİHİ BAŞARI DAHA

        Türkiye'ye yüzme branşında olimpiyat ve paralimpik oyunlarda madalya kazandıran tek isim olan Sevilay Öztürk, bir tarihi başarıya daha imza attı.

        Henüz 17 yaşında Tokyo 2020'de 50 metre sırtüstünde bronz madalya alarak tarihe geçen Sevilay, Paris 2024'ü de boş geçmedi.

        Bu sefer 50 metre kelebekte bronz madalya alan 20 yaşındaki milli sporcu, Türkiye'ye yüzmedeki ikinci madalyasını kazandırdı.

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