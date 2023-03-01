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Son dakika haberi Twitter'da erişim sıkıntısı

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. DownDetector'a kullanıcılar tarafından bildirilen soruna göre, Türkiye saati ile 13.17'den itibaren platformda yenileme işlemi yapılamıyor

Son dakika haberi Twitter'da erişim sıkıntısı
HABERTURK.COM

Sosyal medya platformu Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Platformlardaki kesinti ve arızalar hakkında bilgi veren DownDetector'a göre, Türkiye saati ile 13.17'den itibaren Twitter'da yenileme işlemi yapılamıyor.

Dünya genelinde yaşanan erişim sorununun, Elon Musk'ın geçen Ekim'de Twitter'ı devralmasından bu yana yaptığı son işten çıkarmaların ardından yaşanması dikkat çekti.

Öyle ki, Twitter'da kalan iş gücünün yaklaşık yüzde 10'u olan 200 çalışanın daha önceki gün işten çıkarılmıştı.

Cumartesi günkü işten çıkarmalarda ürün yöneticilerini, veri bilimcileri ve mühendisler ile yollar ayrılmıştı.

YENİ GÜNCELLEMELER YAPTI

Twitter, son dönemde birçok güncellemeyi de devreye almıştı.

İngiliz yayın organı Daily Mail'e haberine göre, Twitter geçen ay ABD'deki kullanıcılar için Twitter Blue hizmetini değiştirmiş ve böylece 4 bin karaktere kadar tweet gönderebilmenin önünü açmıştı.

Bu adımın üzerinden geçen birkaç saat sonra ise şirket, Twitter'ın 'beklendiği gibi çalışmadığını' ve sorunu çözmeye çalıştığını bildirmişti.

Karakter sınırlaması güncellemesininnin, bazı kullanıcıların tweet atmasına veya diğer hesapları takip etmesine engel olan teknik soruna neden olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Twitter, yaşanan erişim sıkıntısından saatler önce ise, güvenlik politikaları kapsamında değişikliğe gitmiş ve 'sıfır tolerans' politikasını duyurmuştu.

Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları kalıcı olarak kapatmayı hedeflerken, içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesapları geçici olarak askıya almayı da değerlendirecek.

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