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Haberler Gündem Son dakika haberler: İşte İstanbul'da yılbaşı önlemleri... Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi!
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İşte İstanbul'da yılbaşı önlemleri... Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi!

İstanbul Beyoğlu'nda, yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. İstiklal Caddesi'ne gireceklerin polis noktalarından geçeceği belirtilirken, caddeye çıkan diğer yollar tedbir amaçlı kapatıldı. Yılbaşı gecesi İstanbul'da 49 bin 33 güvenlik personelinin görev almasının yanı sıra mega kent 10 bin kamera ile izlenecek

Son dakika haberler: İşte İstanbul'da yılbaşı önlemleri... Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi!
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DHA

İstanbul Beyoğlu'nda, yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

DHA'da yer alan habere göre Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Yılbaşında mega kentte 49 bin 33 güvenlik personelinin görev yapacağı, kentin ise 10 bini aşkın kamera ile izleneceği öğrenildi.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

HELİKOPTERLİ YILBAŞI DENETİMİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan denetim yaptı. Maslak Kışlası'ndan hareket eden jandarma helikopteri, Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü.

PLAKA TESPİT EDİLİP CEZA KESİLDİ

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi. Trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi. Vatandaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.

GÜVENLİK PERSONELİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

İstanbul Valiliği, kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek için yılbaşında, güvenlik personelinin 24 saat görev yapacağını duyurdu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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