Genel

Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyerek çevredeki yerleşim birimlerine sıçradı. Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi. Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim birimlerini de tehdit edince Jandarma tarafından yangın bölgesinde bulunan evler boşaltılmaya başlandı.

Evlerini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan köylüler, yangını çıkaranlara isyan ettiler.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bölgede inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da, yangında kundaklama şüphesi olduğunu, konuyla ilgili büyük çaplı araştırma yapıldığını belirtti.

Gürçam, “Şu an bölgede yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şu an yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Öte yandan evlerini terk eden vatandaşlar, yol kenarlarında aileleriyle birlikte çaresiz bir şekilde yangının söndürülmesini bekliyor.

Kozan ilçesi Kaymakamlığı tarafından yangından mağdur olan aileler için kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masasında, yangında mağdur olan ailelerin 0322 515 29 30 numaralı telefonla kaymakamlığa ulaşıp yardım isteyebilecekleri belirtildi.

İZMİR'DEKİ YANGINDA 50 ARAÇ KÜL OLDU

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, alevlerin çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre olayda, Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının, evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan, yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının, yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

"EVİN ANAHTARI BİLE YANMIŞ"

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı’na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçlarının yandığını gördüğünü belirten Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.

Gazi Hepdibi ise denize girmek için geldiklerini, yangın çıktığını öğrenince hemen arabasının yanına gittiğini dile getirerek, "Arabamda bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettim ama olmadı." dedi.

Murat Coşkun da arabasının tamamen yandığını belirterek "Otomobilimizin yanına geldiğimize yangın büyümüştü. Müdahale etme şansımız yoktu. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangın çok büyümüştü. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Keleş ise sahilde otururken dumanları gördüğünü ve hemen yol kenarında bulunan otomobilinin yanına koştuğunu ifade etti.

Arka tarafta bulunan bir aracın alev aldığını aktaran Keleş, "Alevler birkaç araca da sıçramış. Alevler daha sonra bu tarafa doğru geldi. Birkaç kişi arabasını kurtarabildi ama bizimki yandı. Arabamı kurtaramadım hatta plaka bile gözükmüyor. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi." diye konuştu.