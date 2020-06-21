İHA

Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda üvey baba Harun Sezer yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi boğarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü. Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, oğlunun Harun Sezer tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü.

Dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen’in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner Emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun Sezer’in yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.