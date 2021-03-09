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HaberlerGündem3. SayfaKAHREDEN ÖLÜM | Son dakika: Hayvan otlatma çatışması! Genç kadın hayata tutunamadı
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Genç kadının kahreden ölümü! Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

Adana'da Veli Şenyurt, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi Hatice Şenyurt'u vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan Şenyurt ile tartıştığı Ergün Buzlukaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Hatice Şenyurt, olaydan üç gün sonra geçen pazar günü hayatını kaybetti

KAHREDEN ÖLÜM | Son dakika: Hayvan otlatma çatışması! Genç kadın hayata tutunamadı
Genç kadının kahreden ölümü!
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DHA

Adana'da Veli Şenyurt'un (38),hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi Hatice Şenyurt´un (28) ölümüne neden oldu.

Olay, 4 Mart Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Menderes Kodoman'ın (47) küçükbaş hayvanları, Veli Şenyurt'un bahçesine girdiği için çıkan tartışma sonrası iki komşu arasında husumet oluştu. Olay günü Kodaman'ın hayvanları, yine komşusunun bahçesine girdi. Bunun üzerine Veli Şenyurt, evdeki ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp, Kodoman'ın evinin önüne gitti. Şenyurt'un dışarı çıkması için çağırdığı Kodoman'ın arkadaşı Ergün Buzlukaya (36),"Sen burada kal, dışarı çıkarsan olay büyür. Ben onunla konuşur, sakinleştiririm" dedi.

SİLAHTAN ÇIKAN SAÇMALAR EŞİNE İSABET ETTİ

Evin bahçesine çıkan Buzlukaya, Şenyurt'un elindeki pompalı tüfeği almak isteyince arbede çıktı. Bu sırada Şenyurt'un elinde bulunan pompalı tüfek ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, Hatice Şenyurt'un karnına isabet etti. Eşinin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Şenyurt, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hatice Şenyurt, ambulansla götürüldüğü Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi´nde ameliyat edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Veli Şenyurt ile Ergün Buzlukaya, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Buzlukaya´nın ifadesinde, tüfeği almak isterken ateş aldığını öne sürdü. Şenyurt ise "Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veli Şenyurt ile Ergün Buzlukaya, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYDAN 3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Hatice Şenyurt, 7 Mart günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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