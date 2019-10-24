Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, HSK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda Teftiş Kurulu Başkalığı’na HSK Baş Müfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na ise Oğuz Akalın getirildi. Yeni Genel Sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün belirleyeceği öğrenildi.
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