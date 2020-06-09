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İran'da CIA ajanı olduğu iddia edilen bir İran vatandaşının kısa süre içerisinde idam edileceği açıklandı. İdam edilecek kişinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen suikasta karıştığı iddia edildi.

İran yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili tarafından yapılan yapılan açıklamada, "CIA ve Mossad'ın bir ajanı olan Mahmud Musevi-Mecid ölüm cezasına çarptırıldı. Kendisi, şehit Süleymani'nin nerede olduğu bilgisini düşmanlarımıza verdi" ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta ABD'ye ait bir insansız hava aracı Bağdat Havaaalanı yakınlarında bir saldırı düzenleyerek, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

Süleymani, İran rejiminin en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyordu.