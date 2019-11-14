Son dakika... Kan donduran olay! O daha bebekti! - Haberler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, poşete sarılı halde ölü bir bebek bulundu. Yiğitler Mahallesi'ndeki boş arsada taşların arasına sıkıştırılmış poşete sarılı halde cansız bebeği gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, bebeğin kısa süre önce doğmuş olduğunu belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlattı.