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Kız çocuğunun eşarbı iş makinesine takıldı! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kızın eşarbı bir anda makineye takıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre Ula Kerem’in yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. İş makinesine kapılan kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİNİN DE KOLU MAKİNEYE SIKIŞTI

Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.