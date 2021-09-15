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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Korkunç şüphe gerçek çıktı!
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Korkunç şüphe gerçek çıktı! İkinci kattan düşen Asena ölümle pençeleşiyor

Kayseri'de, Şura Asena A.'nın (34) pencereden düşerek ağır yaralandığı olayda, korkunç şüphe, gerçek çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yaralı kadının ise, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi

Son dakika: Korkunç şüphe gerçek çıktı!
Korkunç şüphe gerçek çıktı!
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DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Şura Asena A.'nın (34) pencereden düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.T.'nin (39), emniyetteki ifadesiyle korkunç şüphe gerçek çıktı.

Olay, 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'inci katında meydana geldi. Şura Asena A., evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

POLİS ŞÜPHELENDİ, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.

İKİ SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğunu belirledi. S.T., ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Öte yandan ağır yaralanan Şura Asena A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Şura Asena A.'nın sağlık durumunun ağır olması nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığı belirtildi.

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