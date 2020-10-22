Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

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Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.

22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Koca, ''Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin'' dedi.